Копирайтер и рерайтер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт40 заявок453 просмотра

Нужен копирайтер рерайтер для написания статей на различные темы (авто, строительство, дом и быт, туризм, красота и здоровье , интернет) на постоянной основе можно без опыта работы.

Требования:

грамотное изложение

тексты должны быть без ошибок

размер статей 1500-4000 символов

уникальность 100%

Написание статей
13 лет назад
Evgeniy767
Неретин 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

ambrinna
57 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Local_writer
Феликс 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$5
2 дня

Заявки фрилансеров

ambrinna
57 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
Local_writer
Феликс 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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