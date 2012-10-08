Требуется сценарист - автор начиток для видеороликов на игровую тематику (обзоры игр, топы и т.д.). Автор должен обладать чувством юмора и лаконичным стилем. Желательно иметь опыт аналогичной работы или, по крайней мере, понимать, чем отличается ...
Текст для страниц сайта
Нужны исполнители для написания текстов на страницы сайта
Тематика текста: Ремонт техники Apple
Размер 1 текста: 1500–1800 зн. без пробелов
Количество текстов на 1-го исполнителя: 7–9
Оплата 75 р./1000 зн. - это конечная цена.
Если Вас заинтересовал проект, пишите. Подробное ТЗ скину в личку
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