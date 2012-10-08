Текст для страниц сайта

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Закрыт12 заявок204 просмотра

Нужны исполнители для написания текстов на страницы сайта

Тематика текста: Ремонт техники Apple

Размер 1 текста: 1500–1800 зн. без пробелов

Количество текстов на 1-го исполнителя: 7–9

Оплата 75 р./1000 зн. - это конечная цена.

Если Вас заинтересовал проект, пишите. Подробное ТЗ скину в личку

13 лет назад
dancer2
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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