Статьи на английском

Для наполнения английского сайта нужны люди с филологическим образованием и идеальным знанием английского языка. Нужны порядка 4000-5000 текстов по 1000 знаков каждый. За текст плачу 2 доллара.

Большая просьба, перед тем как тревожить мышку с клавиатурой взвесьте свои возможности - готовы ли вы работать и зарабатывать больше двух тысяч долларов в месяц написанием текстов? Хорошо ли вы знаете английский?

Выполнение тестового задания - главный критерий по которому буду отбирать кандидатов.

Для оперативного ответа пишите в личку или на почту [email protected]

Тема тестового задания: BMW Z4 body kits & ground effects

Это текст объёмом около 1000 символов для категории, в которой будут все body kits, которые подходят на Z4.

Желательно разбить текст на 2 абзаца.

Ну и перед тем как писать лучше погуглить что это такое, т.к. много копирайтеров отсеивается просто потому, что не хотят разбираться в том, о чём пишут.