Здравствуйте. Требуется рерайтер новостей. Работа заключается в следующем: я Вам пересылаю новости в течении рабочего дня, Вы должны сделать ее рерайт и отправлять ...
Рерайт с исходника. Диктофоны
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Мне нужен рерайт 33 статей по теме диктофонов. Исходники прикрепляю к проекту файлом.
Задача:
100% уникальность по возможности
3000 знаков с пробелами объем
Интересный текст без воды
Оплата:
25р/1000 знаков по факту одобрения статьи.
Так как заказ срочный - планирую разбить на части.
Выбранный исполнитель
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