Рерайт с исходника. Диктофоны

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Завершен5 заявок244 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Мне нужен рерайт 33 статей по теме диктофонов. Исходники прикрепляю к проекту файлом.

Задача:

100% уникальность по возможности

3000 знаков с пробелами объем

Интересный текст без воды

Оплата:

25р/1000 знаков по факту одобрения статьи.

Так как заказ срочный - планирую разбить на части.

13 лет назад
kilagramm
Николай 
57 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Lunnaja_raduga
Елена 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Очень понравилось работать с Еленой. Работа сдавалась поэтапно, сроки соблюдены. Видно, что человек серьезно занимается своим делом. Буду обращаться и дальше!
Заказчик, который знает, чего хочет, и готов очень быстро расплачиваться за выполненную работу.

Заявки фрилансеров

Lunnaja_raduga
Елена 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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