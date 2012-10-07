Копирайтер, рерайтер

Нужен один грамотный копирайтер и рерайтер в одном лице, мамочки с детьми, которые то пишут, то не пишут, то ребенок заболел не подходят. Прошу писать только в том случае, если вы готовы работать на постоянной основе и появляться в сети несколько раз в день. Человек нужен для постоянного сотрудничества. Оплата 30р за 1000 символов копирайтинг,24р 1000 символов рерайтинг, яндекс, вебмани. Оплата в начале за первый день, потом первую неделю, далее раз в месяц раз. Тематика самая разнообразная, в основном наполнение сайтов сео текстами. Объем работы может составлять около 10000–15000 в день,в основном меньше. Со своей стороны гарантирую стабильность и оплату без задержек.

Со всеми вопросами и предложениями в аську 353216632, именно сюда, так как дальше по работе мы будем общаться именно в аське.

Писать только тем, кто действительно готов работать, а не взять статью и пропасть!!!

Внимательно читайте объявление, чтобы не задавать мне одни и те же вопросы еще много раз.