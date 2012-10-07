Копирайтер, рерайтер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок421 просмотр

Нужен один грамотный копирайтер и рерайтер в одном лице, мамочки с детьми, которые то пишут, то не пишут, то ребенок заболел не подходят. Прошу писать только в том случае, если вы готовы работать на постоянной основе и появляться в сети несколько раз в день. Человек нужен для постоянного сотрудничества. Оплата 30р за 1000 символов копирайтинг,24р 1000 символов рерайтинг, яндекс, вебмани. Оплата в начале за первый день, потом первую неделю, далее раз в месяц раз. Тематика самая разнообразная, в основном наполнение сайтов сео текстами. Объем работы может составлять около 10000–15000 в день,в основном меньше. Со своей стороны гарантирую стабильность и оплату без задержек.

Со всеми вопросами и предложениями в аську 353216632, именно сюда, так как дальше по работе мы будем общаться именно в аське.

Писать только тем, кто действительно готов работать, а не взять статью и пропасть!!!

Внимательно читайте объявление, чтобы не задавать мне одни и те же вопросы еще много раз.

13 лет назад
russik25
Михаил 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Irina_Ramzaeva
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$100
30 дней
Хороший копирайтер, спасибо за работу.
Отличный заказчик. Работы много, оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству. Однако любителям писать "халявные" тексты лучше не обращаться.

Заявки фрилансеров

Irina_Ramzaeva
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Тексты по теме гемблинг

    $50

    Всем привет! Нужно порядка 20 небольших текстиков по гемблингу (в сумме около 16 тысяч символов без пробелов). Задание очень простое - краткие описания слотов + вставить несколько ключей. За всё платим $20 (WM, ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обзор каталога Орифлейм

    Требуется фрилансер для написания обзора каталога №14 Орифлейм. Особое внимание уделить новинкам каталога. Статья должна отвечать следующим условиям: 1. Уникальность 100%, полезность для людей и осмысленность. Текст написан живым языком, не научный трактат, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать несколько статей

    1. Новость о новой услуги предоставления хостинга на 1000 сим. Сама страница услуги уже есть потому не нужно расписывать что такое хостинг, а больше уклон на привлечение клиента. 2. Новость о планируемом выходе CMS ...

    Drupal
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется недорогой копирайтер

    Необходим копирайтер на долгое время, для регулярного написания статей на ресторанно-барно-алкогольную тематику. Статьи обычно от 3000 до 10000 симоволов. Темы иногда буду присылать сам, иногда попросить придумать. Всегда обсуждается. Уникальность 100%. Оплата Яндекс деньги, вебмани. ...

    Написание статей
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тематики покер, ставки на спорт

    для регулярных заказов, укажите в чем разбираетесь, где играли если были работы, то ссылки на них и цену за 1000 знаков для хороших (как минимум) текстов

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разместить ссылку сайта на форумах города и бизнес

    $50

    Есть сайт vishivka39.ru , калининградская компания. Нужно разместить рекламное сообщение на форумах калининграда и добавить фирму в бизнес справочники Калининграда. Поиск форумов и справочников нужно осуществлять самостоятельно. Сроки не горят, стоимость за одно оставленное сообщение ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад