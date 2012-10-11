Написать несколько статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок170 просмотров

1. Новость о новой услуги предоставления хостинга на 1000 сим. Сама страница услуги уже есть потому не нужно расписывать что такое хостинг, а больше уклон на привлечение клиента.

2. Новость о планируемом выходе CMS Drupal 8 на 1000 сим. рерайта.

3. Поисковое продвижение 2500-3000 копирайта. Статья о поисковой оптимизации есть. Поменьше что бы эти два понятия пересекались. Можно сначала немного о поисковой оптимизации(потом перелинкуем эти страницы)

4. Статья о CMS Drupal. 2500-3000 копирайт. Раскрыть что мы используем данную систему. Что данной системе доверяют гиганты как белый дом, мтв и т.д. Упомнить о безопасности.

5. Статья на тему "Аутсорс украины". С уклоном что Украина является большим источником высокого уровня тех. специалистов, близка к Европе, померные цены(это на усмотрение) 2500-3000 копирайт.

+ Еше вступительный текст к разделу услуги(Общий раздел на котором все услуги) до 500 символов. Копирайт.

Drupal
13 лет назад
revardy
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$35
4 дня
Заказываем копирайт не в первый раз. Как всегда работа выполнена на все 100%. Благодарю за качество.
Работаем давно. Заказчик хороший. Четкие требования, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад

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