Написать несколько статей

1. Новость о новой услуги предоставления хостинга на 1000 сим. Сама страница услуги уже есть потому не нужно расписывать что такое хостинг, а больше уклон на привлечение клиента.

2. Новость о планируемом выходе CMS Drupal 8 на 1000 сим. рерайта.

3. Поисковое продвижение 2500-3000 копирайта. Статья о поисковой оптимизации есть. Поменьше что бы эти два понятия пересекались. Можно сначала немного о поисковой оптимизации(потом перелинкуем эти страницы)

4. Статья о CMS Drupal. 2500-3000 копирайт. Раскрыть что мы используем данную систему. Что данной системе доверяют гиганты как белый дом, мтв и т.д. Упомнить о безопасности.

5. Статья на тему "Аутсорс украины". С уклоном что Украина является большим источником высокого уровня тех. специалистов, близка к Европе, померные цены(это на усмотрение) 2500-3000 копирайт.

+ Еше вступительный текст к разделу услуги(Общий раздел на котором все услуги) до 500 символов. Копирайт.