. Текст для одной странице должен быть в пределах 2000 знаков. Текст должен быть продающим. Текст должен быть уникальным. Объем работы несколько десятков страниц) И 2-3 тысячи описаний - возможно, если нам это понадобится - ...
Статья для продвижения товара
Нужна статья 2000 символов о подушке для беременных.
Основная тема статьи: комфортный сон и отдых беременных, как этому способствует подушка (это не название статьи).
Читатель (беременная женщина) должен понять, что без этой подушки никак нельзя обойтись.
Предлагайте Вашу цену.
Для хорошего исполнителя есть еще заказы.
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