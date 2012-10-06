Нужно написать анонсы приблизительно 25 статей на туристическую тематику: 5-6 предложений, заинтересовывающих перейти по ссылке, плюс цепляющий заголовок, привлекающий внимание. Оплата – 20 рублей за анонс (WMR). От кандидатов жду в виде "пробы ...
Нужно написать рекламное письмо для рассылки
Нужно написать короткое рекламное письмо на основе моего продающего текста!
Оно будет распространятся рассылке по почте, объем небольшой.Письмо будет распространятся в рассылке.
Главное,оно должно вызывать острое желание перейти по указанной ссылке и попасть на страницу с продающим текстом.
Это может быть 10 предложений-но таких, что бы клиенту ЗАХОТЕЛОСЬ ОТКРЫТЬ ПИСЬМО!
Пожалуйста,пишите если Вы уже имеете опыт написания таких текстов и у Вас есть примеры.
Цена фиксированная - 200р
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать развернутую статью о нововведениях в платежных системах в России. Рассказать нюансы о новом законе о национальной платежной системе. Чтобы каждый читатель понял, как сейчас правильно пользоваться эл.деньгами, как быть ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно придумать название для рекламного агентства полного цикла. Условия: 1. Свободное доменное имя в зоне .ru 2. Название должно быть на русском языке (домен соответственно в ...Завершен13 лет назад
здравствуйте требуется рерайтпо теме автокредитование где-то 10-12000 знаков 25 р за 1000 текст для людей - написано должно быть хорошо и понятно))) пример http://www.avto-loan.ru/statis/statis_3.htmlКопирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется рерайтеры на постоянное сотрудничество. Пишите сюда или сразу в аську 642–835–238. Принимаю и новичков, возможно обучение. Тематики самые различные, работа есть практически всегда. Всегда рады активным и целеустремленным, ответсвенным и исполнительным людям!Копирайтинг35 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Крупному автомобильному порталу требуется специалист по работе с контентом (рерайт и копирайт). Работа постоянная. Достойная оплата. Пишите, пожалуйста, в личку.Копирайтинг20 заявокЗакрыт13 лет назад
Креативные статьи для сайта на тему QR кода. Требуется написания коротких статей по тематике сайта , для описания функционала, для рекламных статей и для буклетов.Завершен13 лет назад
Статьи, строительные материалы, 500 шт по 2000 сбп (копирайт/рерайт). (Яндекс деньги). Тематика :стройматериалы.Копирайтинг20 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется специалист своего дела по написанию качественных, уникальных статей для сайта.Копирайтинг39 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны продающие тексты на английском. Названия текстов: Louis Vuitton bags Hermes bags Gucci bags Chloe bags Fendi bags Объем каждого текста 2000-4000 знаков.Завершен13 лет назад