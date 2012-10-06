Нужно написать рекламное письмо для рассылки

Нужно написать короткое рекламное письмо на основе моего продающего текста!

Оно будет распространятся рассылке по почте, объем небольшой.Письмо будет распространятся в рассылке.

Главное,оно должно вызывать острое желание перейти по указанной ссылке и попасть на страницу с продающим текстом.

Это может быть 10 предложений-но таких, что бы клиенту ЗАХОТЕЛОСЬ ОТКРЫТЬ ПИСЬМО!

Пожалуйста,пишите если Вы уже имеете опыт написания таких текстов и у Вас есть примеры.

Цена фиксированная - 200р