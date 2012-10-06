Нужно написать рекламное письмо для рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки149 просмотров

Нужно написать короткое рекламное письмо на основе моего продающего текста!

Оно будет распространятся рассылке по почте, объем небольшой.Письмо будет распространятся в рассылке.

Главное,оно должно вызывать острое желание перейти по указанной ссылке и попасть на страницу с продающим текстом.

Это может быть 10 предложений-но таких, что бы клиенту ЗАХОТЕЛОСЬ ОТКРЫТЬ ПИСЬМО!

Пожалуйста,пишите если Вы уже имеете опыт написания таких текстов и у Вас есть примеры.

Цена фиксированная - 200р

13 лет назад
Vergana
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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