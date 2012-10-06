Рерайтеры

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт35 заявок435 просмотров

Требуется рерайтеры на постоянное сотрудничество. Пишите сюда или сразу в аську 642–835–238. Принимаю и новичков, возможно обучение. Тематики самые различные, работа есть практически всегда. Всегда рады активным и целеустремленным, ответсвенным и исполнительным людям!

13 лет назад
textsmart
37 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Технический копирайтинг/рерайтинг

    $500

    Здравствуйте, уважаемые специалисты! Для ежедневного написания технически грамотного, качественного контента, требуются начинающие рерайтеры/копирайтеры. Тематика: кабельно-проводниковая, светотехническая и электротехническая продукция. Необходимо качественное написание статей на каждую группу и ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Для постоянного сотрудничества требуется копирайтер для написания статей различной тематики (копирайт, рерайт, seo-тексты, продающие тексты - задания разноплановые). Заказы регулярные. Готов платить не более 30р. за 1000зн.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработать Пользовательское соглашение для сайта

    Доброго времени суток всем. Нужен ответственный копирайтер, в идеале владеющий русским языком, способный составить грамотное Пользовательское соглашение для коммерческого проекта. Проект делится на две части - открытую (по подписке) ...

    Node.js
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Журналист, автор статей на игровую тематику

    Очень крупному сайту в практически неограниченном количестве нужны люди, умеющие хорошо писать про видеоигры, в том числе мобильные игры, онлайн-игры, социальные игры, консольные игры, обычные игры для компьютера. Это не "копирайт", не SEO и не ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт текстов - строительство

    Требуется несложный рерайт нескольких текстов объемом от 2 до 6 тыс.зн. Тема: ремонт, окна, строительство. Уникальность: от 80% Супер-креатива не нужно, главное - не исказить смысл исходника и при этом добиться уникальности, ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтинг (создание и продвижение сайтов)

    $50

    Написать 10 статей, по 1500 знаков без пробелов, по тематике: Создание и продвижение сайтов. Статьи должны быть 100 % уникальны, читабельны, интересны. Плачу 25 руб./1000зн. Отвечаю только по ICQ: 610095700 В ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи для портала ноутбуков

    $100

    Требуется наполнения портала о ноутбуках на постоянной основе. Статья 3-4 тысячи знаков с картинками. Копирайт. Умение найти интересный материал и красиво его преподать.

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад