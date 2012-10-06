Требуется специалист своего дела по написанию качественных, уникальных статей для сайта.
Рерайтеры
Требуется рерайтеры на постоянное сотрудничество. Пишите сюда или сразу в аську 642–835–238. Принимаю и новичков, возможно обучение. Тематики самые различные, работа есть практически всегда. Всегда рады активным и целеустремленным, ответсвенным и исполнительным людям!
Заявки фрилансеров
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