Добрый вечер! Нужно несколько рерайтеров для постоянной работы. Работы много, темы разные. Пишите свою цену за 1000 знаков, предпочтение отдам наименьшей цене. Оплата только на вебмани. Пишите свои контакты или сразу можете писать на почту ...
Статьи для портала ноутбуков
Требуется наполнения портала о ноутбуках на постоянной основе. Статья 3-4 тысячи знаков с картинками. Копирайт. Умение найти интересный материал и красиво его преподать.
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