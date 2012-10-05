Статьи для портала ноутбуков

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт30 заявок218 просмотров

Требуется наполнения портала о ноутбуках на постоянной основе. Статья 3-4 тысячи знаков с картинками. Копирайт. Умение найти интересный материал и красиво его преподать.

13 лет назад
amperchas
Павлов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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