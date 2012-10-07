Качественный рерайт текстов

Глубокий рерайт текстов по недвижимости из приложения.

Оплата за весь объем 8 вмз на ваш вмз-кошелек после выполнения задания.

Срок — до 18–00 7-го октября (воскресенье).

Отписывайтесь в проекте с указанием цены и сроков.

Просьба в личку не писать.

Задания, выполненные без моего предварительного согласия, рассмотрены не будут.