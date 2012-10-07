Качественный рерайт текстов

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок523 просмотра

Глубокий рерайт текстов по недвижимости из приложения.

Оплата за весь объем 8 вмз на ваш вмз-кошелек после выполнения задания.

Срок — до 18–00 7-го октября (воскресенье).

Отписывайтесь в проекте с указанием цены и сроков.

Просьба в личку не писать.

Задания, выполненные без моего предварительного согласия, рассмотрены не будут.

13 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Выбранные исполнители

virtuose
Лина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
12 дней назад
13 лет назад
$8
1 день
Работа выполнена качественно и в установленные сроки. Доволен сотрудничеством.
Очень рада сотрудничеству с Артемом: четкое задание, приятное общение, моментальная оплата. Рекомендую!
eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$8
1 день
Работа выполнена качественно и в установленные сроки. Доволен сотрудничеством.
Спасибо за честное, достойное сотрудничество, а также за мотивирующую исполнителей тактику ведения проекта. Без всяких преувеличений рекомендую заказчика к сотрудничеству.
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
$8
2 дня
Работа выполнена качественно и в установленные сроки. Доволен сотрудничеством.
Как всегда, было приятно работать с Артемом. ТЗ - лаконичное и понятное, оплата - мгновенна. Спасибо за проект.
KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$8
2 дня
Работа выполнена качественно и в установленные сроки. Доволен сотрудничеством.
Благодарю за возможность поработать с интересной темой, а также за оперативные проверку и оплату.
nana_nana_
Ксения 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$8
2 дня
Работа выполнена качественно и в установленные сроки. Доволен сотрудничеством.
Благодарю за интересную тему и мгновенную оплату! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
naamaarlorder
Татьяна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$8
1 день
Работа выполнена качественно и в установленные сроки. Доволен сотрудничеством.
Как и ожидала, осталась очень довольна сотрудничеством. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Буду рада поработать и в будущем.
himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$8
1 день
Работа выполнена качественно и в установленные сроки. Доволен сотрудничеством.
Оптимальное сотрудничество: точное, ясное и конкретное ТЗ, быстрая оплата. Спасибо!
deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$8
2 дня
Работа выполнена качественно и в установленные сроки. Доволен сотрудничеством.
Спасибо большое за предоставленную возможность поработать над интересной тематикой и за моментальную оплату.

Заявки фрилансеров

virtuose
Лина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
12 дней назад
13 лет назад
eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
nana_nana_
Ксения 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
naamaarlorder
Татьяна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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