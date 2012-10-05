Написать СЕО-тексты на заданные ключи (21 шт)

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Закрыт38 заявок282 просмотра

Нужно написать сео тексты на заданные ключи. Всего 21 ключ. Тематика - гостиницы Санкт-Петербурга.

Тексты должны быть уникальными, легко читаемыми и структурированными. Объем текста 2 тыс. симв.

Примеры ключей:

- гостиницы спб недорого

- мини отели санкт-петербурга недорого

В заявке прошу указать стоимость 1 текста.

Всего нужно 21 текст (по 1 ключу на каждый текст).

13 лет назад
closeca
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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