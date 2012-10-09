Продающий текст на промо-страницу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок279 просмотров

Для промо-страницы требуется написать продающий текст. Тип сайта недвижимость.

Надо отразить преимущества сайта, его отличительные особенности, рассказать про акцию и то на какие услуги пользователь сможет потратить деньги по акции.

Материал имеется нужно все скомпоновать и красиво преподнести по блокам.

13 лет назад
yka3g
Юрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Анна, спасибо большое за продающий текст! Анна, очень быстро управилась с заданием. Рекомендую.
Спасибо вам, Юрий, за интересный проект, честное сотрудничество, подробно изложенные пожелания, позволившие понять Ваше видение будущего текста. Заказчик умеет грамотно вести переговоры о сотрудничестве, вежлив, коммуникабелен. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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