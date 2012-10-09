Продающий текст на промо-страницу

Для промо-страницы требуется написать продающий текст. Тип сайта недвижимость.

Надо отразить преимущества сайта, его отличительные особенности, рассказать про акцию и то на какие услуги пользователь сможет потратить деньги по акции.

Материал имеется нужно все скомпоновать и красиво преподнести по блокам.