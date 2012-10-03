50 продающих описаний для продуктов по 2 - 5 тыс.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт23 заявки244 просмотра

Тема: Биологически Активные Добавки - БАД. Если кого-то смущает сомнительная репутация данной отрасли, предоставлю сертификаты, регистрационные документы, клинические испытания и пр. Товар продается в аптеках и через сертифицированные торговые точки. На сайте БАДы в соответствии с законодательством РФ продаваться не будут!

Текстов в перспективе надо много - возможно долгосрочное сотрудничество

Текущее задание — написать 50 описаний по 2 - 5 тыс знаков для 50-ти биодобавок.

Описания должны быть продающие, написанные по формуле AIDA. Но это не значит, что нужно позиционировать описываемый БАД как таблетку от всех болезней!!! Текстом нужно привлечь внимание, актуализировать проблему для читателя (потенциального клента), показать, какая чудесная жизнь будет после ее решения, показать, как продукт поможет ему ее решить, показать все выгоды именно нашего продукта по сравнению с конкурентскими аналогами, стимулировать на то, чтобы начать ее решать прямо сейчас, снять опасения (а вдруг лохотрон, вдруг подделка, вдруг продадут пустышку за тысячу долларов), подтолкнуть к первому шагу. Первый шаг - позвонить менеджеру или написать письмо с целью получить грамотную профессиональную консультацию, которая необходима, если он хочет получить желаемый результат. Именно к этому мы подталкиваем клиента - не купить БАД, а позвонить, написать, чтобы начать решать свою проблему совместно с профессионалом. Ну, конечно, если он просто хочет купить - ему так-же расскажут где и как купить на максимально выгодных условиях - напрямую от производителя.

Исходный материал - описания продукта, ~5-ти минутные видео-записи о почти каждом продукте, описание основных проблем, решаемых продуктом, основные конкурентные преимущества

На выходе не длиннющие продающие простыни, а все-таки достаточно лаконичные цепляющие описания 2 - 5 тысяч знаков (не включая состав, показания, противопоказания - это менять нельзя). Целевая аудитория - женщины 40+, позитивно относящиеся к натуральным продуктам, в т.ч. БАД.

Уникальность - 98-100%.

Схема такая. Делаете первое описание. Мы его смотрим, оплачиваем, при необходимости просим подкорректировать. Если после корректировки текст нас полностью устраивает,принимаем решение о сотрудничестве.

Сроки гибкие. Не более чем 2 описания в день, не менее чем 1 описание в день, с момента принятия решения о сотрудничестве. Оплата сразу же после получения очередного текста или раз в неделю - как Вам удобнее. При необоснованном затягивании времени сотрудничество прекращается.

Хорошо, если Вы знакомы с темой медицины/технологий оздоровления и имеете в своем портфолио работы по этой теме.

С продуктами можно ознакомиться здесь - http://goo.gl/MdAq0

Жду конкретных предложений в стиле "Я берусь за проект, опыт такой-то, ссылки на работы такие-то, готов первый текст предоставить тогда-то, высылайте ТЗ на первый текст"

13 лет назад
poniatovski
Евгений 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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