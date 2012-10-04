Требуются рерайтеры и копирайтеры в журнал

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт35 заявок502 просмотра

В журнал свадебной тематики требуются на постоянную удаленную работу копирайтеры и рерайтеры. Тематика статей:event-услуги, свадебные услуги, проведение и подготовка в свадьбам, праздникам и т.п. Средняя статья 2500-3500 знаков без пробелов. Цена и сроки?

13 лет назад
azbuka2011
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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