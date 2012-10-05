Компания занимается продажей конфиската, есть начитка от заказчика по двум текстовым блокам. Требуется эту начитку превратить в приятный читаемый текст Для людей. Не для роботов, сео оптимизация не нужна. Требуется написать несколько предложений ...
Описания техники. Приватно для karver
Требуется сделать описания мультимедийной техники: различные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и прочее. Перечень моделей передан исполнителю. Объем одного текста в пределах 500 знаков.
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