Здравствуйте! Для написания качественного контента требуются рерайтеры/копирайтеры с опытом работы. Тематики разные: строительство, бизнес, отдых, техника. На первых порах оплата сразу после написания и проверки текста, потом раз в неделю. Оплата на WebMoney, до 30 ...
Приватный проект для Дмитриевой Инны
Статьи о строительных материалах. Предоплату сделали
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