Приватный проект для Дмитриевой Инны

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки168 просмотров

Статьи о строительных материалах. Предоплату сделали

13 лет назад
tevez
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Apriora
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$47
4 дня
Инна, благодарен вам за сотрудничество. Тексты еще будут нужны, так что взаимодействие не считаю завершенным. Спасибо за быстрое выполнение работы и за ее высокое качество.

Заявки фрилансеров

Apriora
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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