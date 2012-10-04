Написать несколько статей для интернет-магазина

Сделать описание категорий в интернет магазине. Количество статей - 6. Каждая статья - ~1000-1500 символов без пробелов. В статье должно быть написано, что это за штука, для чего нужна, где и как используется, ну а на Ваше усмотрение. Подробности во вложенном файле. Жду Ваших предложений по цене и срокам. В ближайшем будущем потребуется наполнение описаниями товаров - этот заказ можно считать отбором исполнителя для будущей работы.