Что нужно? Написание постов в блог на тему "интернет-маркетинг". Предоставляю ссылки на источники, откуда брать информацию. Нужны уникальные (100%) тексты с умеренной тошнотой, посты в тематический блог. Какой объем работы? В начале ...
Написание текстов для сайта
Требуется написание уникальных текстов для пустых категорий сайта Moto-all.ru.
Желательно наличие опыта в мото тематике.
В заявке указывайте цену за 1000 символов.
Заявки фрилансеров
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