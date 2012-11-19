Две статьи - свадебный салон

Нужно два текста на главную для двух свадебных салонов, уникальность - 100%, первый примерно 3000 тысячи знаков, второй примерно 5000 знаков без пробелов, никакой сео оптимизации, только о салоне, о платьях, вкусно, для невест, предложения буду рассматривать только от женщин.