Две статьи - свадебный салон

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Завершен33 заявки586 просмотров

Нужно два текста на главную для двух свадебных салонов, уникальность - 100%, первый примерно 3000 тысячи знаков, второй примерно 5000 знаков без пробелов, никакой сео оптимизации, только о салоне, о платьях, вкусно, для невест, предложения буду рассматривать только от женщин.

13 лет назад
seorank
Михаил 
42 года
19 лет в сервисе
Была
10 дней назад

Выбранный исполнитель

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$24
3 дня
Спасибо, все точно в соответствии с тех. заданием, было приятно поработать, тексты уникальны!
Сотрудничеством довольна. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад