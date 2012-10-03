Копирайтер/Рерайт для русскоязычного сайта по теме Греция - новости. Работа постоянная на длительный период- ежедневно 3-5 коротких новостей. (не обязательно каждый день, но не менее 4 дней в неделю). Хотя бы ...
Написание статей на английском
Необходимо написание статей на английском на авто тематику.
Оставляйте плиз вашу стоимость и аську для связи.
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