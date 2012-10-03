Копирайтер в интернет-магазин детских товаров

В связи с расширением ассортимента требуется контент-менеджер в интернет-магазин детских товаров.

Обязанности: найти фотографию товара, проставить артикул, вес, размер, цену, ссылку на видео (если есть). Дальше – по типам товаров. Например, для кроваток детских проставить есть/нет колесики, качалка, маятниковый механизм. Для автокресел – тип крепления (изофикс или штатный ремень), регулировка наклона, тип ремня и т.д. Работа в Excel.

Требования: внимательность, грамотный письменный русский, знание типографики.

Приветствуется знакомство с рынком детских товаров в реальной жизни, опыт общения с колясками, кроватками, мобилями и т.д.

Вы знаете, например, что такое крепление изофикс, как оно выглядит? Чем отличается коляска-трансформер от коляски 2 в 1? Или для чего нужен мобиль (на всякий случай уточню, что это НЕ мобильный телефон и НЕ электромобиль).

Работа постоянная, на дому.

Оплата переводится на карточку Сбербанка один раз в неделю.

Мы заинтересованы в длительном плодотворном сотрудничестве, откликайтесь!