Копирайтер/Рерайт для русскоязычного сайта по теме Греция - новости. Работа постоянная на длительный период- ежедневно 3-5 коротких новостей. (не обязательно каждый день, но не менее 4 дней в неделю). Хотя бы ...
Копирайтер в интернет-магазин детских товаров
В связи с расширением ассортимента требуется контент-менеджер в интернет-магазин детских товаров.
Обязанности: найти фотографию товара, проставить артикул, вес, размер, цену, ссылку на видео (если есть). Дальше – по типам товаров. Например, для кроваток детских проставить есть/нет колесики, качалка, маятниковый механизм. Для автокресел – тип крепления (изофикс или штатный ремень), регулировка наклона, тип ремня и т.д. Работа в Excel.
Требования: внимательность, грамотный письменный русский, знание типографики.
Приветствуется знакомство с рынком детских товаров в реальной жизни, опыт общения с колясками, кроватками, мобилями и т.д.
Вы знаете, например, что такое крепление изофикс, как оно выглядит? Чем отличается коляска-трансформер от коляски 2 в 1? Или для чего нужен мобиль (на всякий случай уточню, что это НЕ мобильный телефон и НЕ электромобиль).
Работа постоянная, на дому.
Оплата переводится на карточку Сбербанка один раз в неделю.
Мы заинтересованы в длительном плодотворном сотрудничестве, откликайтесь!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг26 заявокЗакрыт12 лет назад
Интернет-магазину Сантехники нужны копирайтеры: 1. Понимающие тему сантехники или умеющие разбираться в технических нюансах; 2. Умеющие грамотно излагать собранную информацию; 3. Работать на постоянно-сдельной основе, т.к. текстов много; 4. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт12 лет назад
Копирайтер разбирающийся в строительной тематике, в частности изготовление деревянных изделий и бработки древесины. Готов платить 30р/1000Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны копирайтеры на интернет проект по строительству и ремонту. Желательно, чтобы вы имели хорошее представление о строительных и ремонтных работах. Работа постоянная, с дальнейшим сотрудничеством по другим проектам. Оплата после каждой написанной статьи, либо раз ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно. 7 текстов по внешнеэкономической деятельности (общие слова, типа что это такое), 7 текстов по международной торговле (общие слова, типа, что это такое), 5 текстов по транспортно-экспедиционным услугам (общие ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, требуется составить Правила для участников веб проекта. Можно брать за пример правила других проектов. Сложность средняя или низкая. Пишите пожалуйста примерную стоимость.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется копирайтер для подготовки уникальных статей для сайта mir-auto.net/ Задача состоит в том, чтобы подобрать и переписать статьи, посвященные автозапчастям китайского автопрома. минимум 40-50 статей, с 90% уникальности. Статьи сразу размещать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $2500
Необходимо написать документацию для продукта компании. Продукт представляет собой коммуникационное веб-приложение. В приложении много различных страниц и элементов управления, которые необходимо описать языком, доступным для рядового пользователя. Необходимо отлично знать русский ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Необходимо набить текст из mp3 файла, длительность 50 минут.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется человек для постоянного постинга статей на сайте, посвященному проблемам с кожей. Работаем с помесячным окладом. Заинтересовавшихся писать сюда [email protected]Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад