Копирайтер по тематике Греция

Копирайтер/Рерайт для русскоязычного сайта по теме Греция - новости.

Работа постоянная на длительный период- ежедневно 3-5 коротких новостей. (не обязательно каждый день, но не менее 4 дней в неделю).

Хотя бы минимальное знание Joomla для самостоятельного размещения материалов.

В любом случае будет инструктаж и обучение.

Знание греческого или английского языка приветствуется, также как и умение работать с картинками.

Оплата еженедельная.