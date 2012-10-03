Требуется написание текстов.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок318 просмотров

Нужно.

7 текстов по внешнеэкономической деятельности (общие слова, типа что это такое),

7 текстов по международной торговле (общие слова, типа, что это такое),

5 текстов по транспортно-экспедиционным услугам (общие слова),

2 текста об организации (какие мы хорошие, занимаемся вэд и международной торговлей),

5 текстов об организации (занимаемся вэд, международной торговлей и транспортно-экспедиционными услугами).

Каждый текст примерно по 1000 знаков.

Ваши предложения.

13 лет назад
odyssey3080
Александр 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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