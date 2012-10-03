Интернет-магазину Сантехники нужны копирайтеры: 1. Понимающие тему сантехники или умеющие разбираться в технических нюансах; 2. Умеющие грамотно излагать собранную информацию; 3. Работать на постоянно-сдельной основе, т.к. текстов много; 4. ...
Требуется написание текстов.
Нужно.
7 текстов по внешнеэкономической деятельности (общие слова, типа что это такое),
7 текстов по международной торговле (общие слова, типа, что это такое),
5 текстов по транспортно-экспедиционным услугам (общие слова),
2 текста об организации (какие мы хорошие, занимаемся вэд и международной торговлей),
5 текстов об организации (занимаемся вэд, международной торговлей и транспортно-экспедиционными услугами).
Каждый текст примерно по 1000 знаков.
Ваши предложения.
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