Требуется написание текстов.

Нужно.

7 текстов по внешнеэкономической деятельности (общие слова, типа что это такое),

7 текстов по международной торговле (общие слова, типа, что это такое),

5 текстов по транспортно-экспедиционным услугам (общие слова),

2 текста об организации (какие мы хорошие, занимаемся вэд и международной торговлей),

5 текстов об организации (занимаемся вэд, международной торговлей и транспортно-экспедиционными услугами).

Каждый текст примерно по 1000 знаков.

Ваши предложения.