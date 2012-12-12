Сайты под ключ до полного согласования !
- Сайты любой сложности на CMS Wordpress;
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Портфолио
- Верстка122 просмотра
- Сайт визитка153 просмотра
- Студия "Смайл"161 просмотр
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $700
от 7 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга