odyssey3080

Александр odyssey3080

 
44 годаРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сайты под ключ до полного согласования !

- Сайты любой сложности на CMS Wordpress;

- Сайты под ключ, любой сложности на CMS Joomla;

- Интернет-магазины на на CMS Joomla (Virtuemart);

- Техническая поддержка проектов, хостинг;

- Разработка дизайна сайта, интернет-магазина, логотипа;

- Рассмотрю любые нестандартные задачи;

- Перенос сайтов

- Написание скриптов, плагинов для Joomla, Wordpress и т.д.

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E-mail: [email protected]

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Оплата

1. Яндекс Деньги

2. Альфа банк

3. Денежный перевод

4. Безнал (ООО, договор)

5. Ваши предложения

Минимальная предоплата 50%.

WordPressДизайн сайтаJoomlaVirtuemart
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Отзывы заказчиков
wchg
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Дипломный проект "Разработка интернет-магазина"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $700
от 7 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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