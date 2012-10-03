Под разные задачи нужен постер и копирайтер по совместительству. Большим плюсом будетзнание программирования, технических тематик (сервис, ремонт принтеров, веб-программирование, и все в таком духе). Заинтересовавшиеся оставляют заявки в проекте, по окончанию работы ...
Требуется написание статей-рецептов о товарах
Служба "Товарикс" заинтересована в услугах копирайтеров-экспертов по подготовке "Рецептов" для нашего проекта.
"Рецепт" - это статья, краткий обзор товаров в определенной товарной нише с перечислением конкретных, оптимальных по соотношению цена/качество моделей товаров.
Примеры готовых рецептов можно посмотреть по этим ссылкам:
http://www.tovarix.com/receipt/1378/
http://www.tovarix.com/receipt/1375/
Список всех имеющихся на сегодняшний день рецептов:
http://www.tovarix.com/receipt/
Перечень рецептов, которые необходимо подготовить в первую очередь:
GPS-навигаторы
DVD-плееры
Музыкальные центры
Домашние кинотеатры
Электронные книги
Наушники
MP3-плееры
Пылесосы
Утюги
Стиральные машины
Швейные машины
Кофеварки
Чайники
Микроволновые печи
Электроплиты
Соковыжималки
Холодильники
Блендеры
Пароварки
Посудомоечные машины
Фены
Электробритвы
Электрические зубные щетки
Ирригаторы
Кондиционеры
Клавиатуры
Мыши
Мониторы
Ноутбуки
Роутеры
Web-камеры
Компьютерная акустика
Сканеры
Рецепты по другим тематикам также приветствуются.
Инструкция по подготовке рецептов:
http://tovarix.com/receipts.doc
Оплата за 1 добавленный рецепт: 500 рублей.
Оплата производится электронными деньгами в течение 1 недели после проверки и доработки рецепта.
Если вас заинтересовало это предложение - пожалуйста напишите на [email protected] , какие именно рецепты вы можете подготовить и сообщите свои платежные реквизиты.
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С уважением,
Служба поддержки "Товарикс"
Заявки фрилансеров
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