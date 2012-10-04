Тексты для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок285 просмотров

semos-invest.ru

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В дальнейшем будем сайт продвигать,

Хотелось бы работать постоянно по мере появления новостей...

сколько стоит?

13 лет назад
9729235
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$24
1 день
Спасибо за работу. Оперативно и качественно.
Дмитрий дал развернутое интервью о своей компании и четко сформулировал задание. таким заказчиком легко работать! Всегда был на связи. Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
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год назад
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