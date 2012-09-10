Подготовка рекламных текстов, копирайт, рерайт

Коротко о проекте.

Есть облачная система автоматизации бизнеса http://www.business365.ru/

Систему запустили месяц назад. Сейчас раскручивают.

Нужна поддержка в этом вопросе.

Интересует:

1. Подготовка уникальных рекламных текстов по проекту.

2. Раскрутка на профильных интернет-ресурсах. Потенциальные клиенты - фактически любое малое/среднее предприятие. Хорошо если маркетологи, продажники, дизайнеры.

3. Ваши предложения по раскрутке.

Прошу сформировать предложение, по одному или нескольким пунктам. Будет здорово, если один человек сможет сделать все. Предлагайте цену, будем обсуждать. Возможно постоянное и долговременное сотрудничество по данному проекту.

Единсвтенный момент, работа напрямую с заказчиком, заказчик требовательный и серьезный, создавались проекты на уровне Правительства РФ. Поэтому, те, кто изначально собирается несерьезно, безответственно подойти к проекту, планирует выполнить его абы как или за отзыв или по каким-либо причинам сорвать проект, прошу не писать и не предлагать свои условия. Предоплата 10 %, остальное по факту выполнения. Сроки должны соблюдаться, требования к работам тоже. Будьте готовы к тому, что заказчик попросит что-нибудь подкорректировать.

Кого условия работы устраивают, формируйте КП и кидайте его в проект или в ЛС