Составлять описания изделий торгового холодильного оборудования: - холодильные витрины - холодильные шкафы - морозильные лари - холодильные горки - холодильные камеры - сплит-системы - моноблоки ...
Описание жилых комплексов Петербурга
Ищу людей, способных прочитать о жилом комплексе информацию на сайте застройщика и описать его своими словами по схеме.
Пример устраивающего меня описания прикреплен к данному проекту.
Требования: знание районов города Санкт-Петербурга.
Процент уникальности не ниже 95% по Адвего.
оплата 60 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $100
Интересуют люди с опытом. Всего в серии 7 писем. Один источник информации и названия тем писем дам. Ваша задача написать письма используя мою инструкцию. Знание английского обязательно (прочитать инструкцию). Сами письма ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача: время от времени обозревать разнообразные мобильные приложения - Android, iOs (в зависимости от того чем пользуетесь); в первую очередь упор на телефоны, планшеты потом. Что обозревать - согласуем заранее. Обзоры могут быть ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Привет, друзья! Требуются красивые тексты-описания мебели для ванной комнаты, каждый текст объемом 700-800 знаков б.п. В день необходимо писать 25 текстов, уникальность - больше 95%. Речь идет о рерайте, информации в ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написать 3 сценария проведения Нового Года Змеи. Два сценария должны быть для проведения корпоративного праздника в кафе (для взрослых) и еще 1 - для проведения детского праздника. Сценарии должны содержать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
SEO-тексты о недвижимости за рубежом. Копирайтинг. Уникальность не менее 95% при глубокой проверке. Оплата – 30 руб. / 1000 знаков без пробелов.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Требуются рерайтеры для постоянного или временного сотрудничества. Возможно и новички (проводится обучение). Загруженность постоянная, работы много. Тематика различная, тексты очень легкие. В заявках укажите расценки и возможные объемы выполнения. На первом этапе буду выбирать именно ...Копирайтинг43 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте. ищу рерайтера английских статей. при написании в день 10 статей - каждая статья оплачивается в 2 доллара. Если делаете 5 в день - 1,5 статей. пишите в комментарии насколько хорошо знаете ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть несколько прайс листов и 1 общий. Нужно найти соответствие товара из прайса к товару в общем прайсе. пример товар в входящем прайсе имеет название типа название товара + размер (отдельный столбец) ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужны авторы статей про последние новости из мира Apple. Автор должен владеть английским и писать минимум 2-3 статьи в неделю. О цене статьи договоримся!Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад