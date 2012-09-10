Описание жилых комплексов Петербурга

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Закрыт5 заявок190 просмотров

Ищу людей, способных прочитать о жилом комплексе информацию на сайте застройщика и описать его своими словами по схеме.

Пример устраивающего меня описания прикреплен к данному проекту.

Требования: знание районов города Санкт-Петербурга.

Процент уникальности не ниже 95% по Адвего.

оплата 60 рублей за 1000 знаков без пробелов.

13 лет назад
nomerkov
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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