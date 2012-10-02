Составлять описания изделий торгового холодильного оборудования: - холодильные витрины - холодильные шкафы - морозильные лари - холодильные горки - холодильные камеры - сплит-системы - моноблоки ...
Обработка прайс листа xls
Есть несколько прайс листов и 1 общий. Нужно найти соответствие товара из прайса к товару в общем прайсе.
пример
товар в входящем прайсе имеет название типа
название товара + размер (отдельный столбец) +ширина (отдельный столбец)+ категория товара (отдельный столбец)+артикул
товар в общем прайсе такого вида
артикул ( отдельный столбец) навание товара (состоит из названия товара + категория+ширина+размер)
Пример прайса для обработки
https://www.dropbox.com/s/gb9mal29jbg008e/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86.xls
Для товаров с листа "полная база" нужно найти соответствие в входящих прайсах. Итоговые данные получаем на листе "Лист соответствия"
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