Статьи на автомобильную тематику

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Завершен13 заявок133 просмотра

Здравствуйте.

Кто сможет написать грамотные тексты по ключевым словам?

Тематика: авто (тюнинг ВАЗ) Нужно знание авто тематики.

Цена: 3$ за 1 тыс. знаков.

13 лет назад
artrer
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Иван хорошо справился с работой.
Очень хороший, порядочный заказчик.

Заявки фрилансеров

razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад