Ищу человека, который будет каждый день производить хороший рерайт нескольких новостей. Объем каждой около 1000 символов.
Приватно для Dejka
Написать по 1 уникальной статье для двух сайтов.
Количество знаков - не менее 2000 тыс. и не более 2000 тыс.
Выбранный исполнитель
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