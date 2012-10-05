Приватно для Dejka

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Завершен1 заявка114 просмотров

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Количество знаков - не менее 2000 тыс. и не более 2000 тыс.

13 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$12
1 день
Алла как всегда быстро и профессионально справилась с поставленной задачей!
С Александром мы работаем в унисон: я стараюсь выполнить максимально чётко поставленные задачи - он всегда на связи и отвечает на любые вопросы. Оплата, как всегда - моментальная! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад