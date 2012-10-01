Нужен копирайтер для парикмахерского блога

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок272 просмотра

Разыскивается копирайтер на постоянной основе. Требования:

хоть что-то понимать в парикмахерском искусству;

умение грамотно, с точки зрения стилистики, излагать свои мысли;

умение писать с ключевыми фразами.

Писать нужно 2 текста по 3000 зн б/п в неделю. Оплата по факту 1000 зн = 30 р. Оплата через WM.

13 лет назад
TancVo
44 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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