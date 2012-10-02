Статья про доступное жилье

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Завершен1 заявка80 просмотров

Нужна статья до 5 тыс. знаков о гос.программах доступного жилья. идея в том, что б указать на недостатки, и выразить надежду на то, что все будет гуд. исполнителю дам транскрипт интервью по этой тематике. дедлайн - вторник, 2.10 до обеда. язык - УКР.

13 лет назад
vero_ua
39 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Хороший текст не смотря на ооооччееннь сжатые сроки. довольна работой и рекомендую.
Один из самых приятных заказчиков с которым приходилось работать. Задание четкое и интересное, оплата вовремя, в общем, только положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад