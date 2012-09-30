1. 1 пост в неделю 2. От 1000 до 2000 знаков 3. Уникальность 75–100% (не заливать готовое или найдённое в Сети, а писать самостоятельно). 4. Тематика ...
Нужно отредактировать тексты и разместить на WP
Ищу грамотного помощника, который знает движок WP, в принципе он не тяжелый и могу обучить, работа разная: разместить статью, отредактировать и другие задачи. ICQ 460238404
Заявки фрилансеров
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