Нужно отредактировать тексты и разместить на WP

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Закрыт9 заявок150 просмотров

Ищу грамотного помощника, который знает движок WP, в принципе он не тяжелый и могу обучить, работа разная: разместить статью, отредактировать и другие задачи. ICQ 460238404

WordPress
13 лет назад
WebProektor
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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