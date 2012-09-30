Написать небольшие статьи к скриншотам

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки169 просмотров

Нужно написать статьи-рассказы к скриншотам (картинкам) из мультфильма Винкс.

Картинки в прикрепленном файле.

Задание:

- Объем текста не менее 1000 букв

- Обязательно заголовок

- Текст должен соответствовать картинке и мультфильму (имена героев должны быть как в мультике)

- Текст должен быть уникальный (ни где не встречаться в интернете)

- Сюжет придумайте сами, он не обязательно должен соотвествовать сюжету мультфильма.

Срок исполнения до 7 дней.

Оплата за выполненную работу 15wmz на кошелек вебмани.

13 лет назад
tatyanakuleshova
Татьяна 
43 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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