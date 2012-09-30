Статьи по компьютерам и программам

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Завершен3 заявки84 просмотра

Требуется написание грамотных статей на компьютерную тематику. Если вы считаете что опыт работы на компьютере у вас близок к профи то вы можете обратиться ко мне. Требуются авторы которые отлично разбираются в компьютерных играх (заядлые геймеры) необходимо написание статей обзоров игр патчи коды прохождения новинки.

Приглашаю людей уверенных сайтостроителей для написания статей на тему программирования сайтов.

Написание статей
13 лет назад
jaans
49 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день
С автором работать приятно и удобно. Полное взаимопонимание упрощает процесс сотрудничества. Статьи написаны грамотно и в срок. Очень приятно что автор сам публикует на сайте статьи. Оцениваю работу автора как 5 из 5.
Отличный заказчик. Четко поставил задачи, оплата работы происходит без проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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