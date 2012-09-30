Статьи по компьютерам и программам

Требуется написание грамотных статей на компьютерную тематику. Если вы считаете что опыт работы на компьютере у вас близок к профи то вы можете обратиться ко мне. Требуются авторы которые отлично разбираются в компьютерных играх (заядлые геймеры) необходимо написание статей обзоров игр патчи коды прохождения новинки.

Приглашаю людей уверенных сайтостроителей для написания статей на тему программирования сайтов.