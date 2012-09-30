Тема - туризм. Оплата 1Кзбп - 30 руб. Сдача материала - сегодня в 24.00 по мск.
Статьи по компьютерам и программам
Требуется написание грамотных статей на компьютерную тематику. Если вы считаете что опыт работы на компьютере у вас близок к профи то вы можете обратиться ко мне. Требуются авторы которые отлично разбираются в компьютерных играх (заядлые геймеры) необходимо написание статей обзоров игр патчи коды прохождения новинки.
Приглашаю людей уверенных сайтостроителей для написания статей на тему программирования сайтов.
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