Нужен адекватный, ответственный сеокопирайтер. оплата 30 wmr — 1000 збп. тексты по 2 тыс.збп просьба - свои цены не предлагать!
Уникальные статьи для сайтов различных тематик
Ищутся контент менеджеры/переводчики/рерайтеры на сайты различно тематики,
В основном тематики следующие:
Еда/напитки (рецепты)
Разработка ios/веб-разработка
Apple блог
Красота и здоровье
Нужен только уникальный и качественный контент.
Думаю будет полезно тем у кого уже есть работа, но нужны дополнительные заработки в свободное время, график гибкий.
За оплату договоримся, возможно партнерство.
Заявки фрилансеров
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