Требуются авторы на постоянную работу

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

В статейный проект требуются ответственные журналисты, которые уверены в своих силах и имеют опыт в передаче знаний другим людям в текстовом варианте.

Работа рассчитана на большой срок и потому требуются люди с основательным подходом к делу.

К вакансии приложена Анкета. Заполните ее и отправьте по адресу: [email protected], обязательно указав свои контактные данные в письме.