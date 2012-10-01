Приватно для Даник Дмитрий (dmitry_shal)

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  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка126 просмотров

статья про выборы

13 лет назад
vero_ua
39 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$55
2 дня
Были задержки по сдаче, но аргументированные. так что - работой остались довольны.
Продолжением сотрудничества очень доволен. Хотя объем статьи в итоге вышел за оговоренные рамки, она была оплачена быстро и полностью. Спасибо.

Заявки фрилансеров

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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