Придумать домен

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок960 просмотров
#1$50

Требуется подобрать доменное имя для сайта интернет магазина для: парикмахеров, визажистов, мастеров маникюра. Название домена станет названием магазина.

Требования к имени:

1. должно быть одно слово или два коротких (без тире)

3. как слышится, так и пишется

4. понятно для пользователей, не особо разбирающихся в интернете

5. легко запоминаться

6. быть респектабельным, вызывать доверие

5. свободное в доменных зонах .ru и .com.

Публикуйте пожалуйста свои задумки в файле word под паролем. Пароль присылайте личным сообщением.

13 лет назад
zenden26
Виталий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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