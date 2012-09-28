Придумать домен

# 1 — $ 50

Требуется подобрать доменное имя для сайта интернет магазина для: парикмахеров, визажистов, мастеров маникюра. Название домена станет названием магазина.

Требования к имени:

1. должно быть одно слово или два коротких (без тире)

3. как слышится, так и пишется

4. понятно для пользователей, не особо разбирающихся в интернете

5. легко запоминаться

6. быть респектабельным, вызывать доверие

5. свободное в доменных зонах .ru и .com.

Публикуйте пожалуйста свои задумки в файле word под паролем. Пароль присылайте личным сообщением.