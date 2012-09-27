Текст для рекламного ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки162 просмотра

Уважаемые, фрилансеры. Просим вас разработать текст для рекламного ролика о системах поверхностного водоотвода. Текст на 25–30 секунд ролика. Текст должен быть коротким и ясным.

Примеры на сайтах http://www.gidrolica.ru/, http://www.standartpark.ru/, http://www.aquastok.ru/

13 лет назад
vegaline05
Патимат 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров