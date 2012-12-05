Копирайтинг: 300 тысяч знаков технического текста

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Завершен13 заявок183 просмотра

Нужно написать различные статьи на техническую тематику: 150 текстов по 2 тыс. знаков.

13 лет назад
knlmail
Андрей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$450
30 дней
Большое спасибо за огромное количество качественных интересных статей! В очередной раз Ольга прекрасно выполнила задание.
Как всегда - только самые приятные впечатления от сотрудничества. Спасибо!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад