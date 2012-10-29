Требуется постоянный качественный рерайт новостей для сайта, иногда статей. До 5 штук в день. Статьи и новости на тему недвижимости, ремонта и строительства. Требуется ответственный работник! Срочно! Обязательно ...
Наполнение сайта тематики Dota 2
Требуется человек с игрой Dota 2
Нужно будет качественно актуализировать сайт www.dota-manual.ru до Dota 2
Данные можно брать с сайта и сверяться с игрой:
и
Подробнее:
- Написать (т.е. готовую историю переписать) историю ко всем героям доты 2 (рерайт под 100% уникальности);
- Взять из игры описание умений, артефактов и наполнить сайт ими (т.е. написать в текстовой форме, никакого программирования и т.п.);
- Переделать текст дополнительных страниц под Дота 2 (рерайт под 100% уникальности);
- Скачать все картинки по героям и их умениям, артефактам, рунам, нейтральным существам и т.д. и передать мне;
- Все картинки должны иметь логичные название. Т.е. соответствовать названию героев, а если умение, то название героя_название умения, названию артефактов в латинеце;
Картинки и описание (описание копипастится) брать отсюда: http://www.dota2.com/heroes/ но проверять по игре.
Историю тоже можно оттуда переводить под рерайт 100% (примерный объем истории героя 1000-1500 символов)
Вид редактора показан в прикрепленных скринах.
Цена 6000р.
Предлагайте срок, а также напишите опыт в игру Dota и Dota 2
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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