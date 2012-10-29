Наполнение сайта тематики Dota 2

Требуется человек с игрой Dota 2

Нужно будет качественно актуализировать сайт www.dota-manual.ru до Dota 2

Данные можно брать с сайта и сверяться с игрой:

http://dota2.ru/heroes/

http://dota2.ru/items/

http://dota2.ru/neutrals/

и

http://www.dota2.com/heroes/

http://www.dota2.com/items/

Подробнее:

- Написать (т.е. готовую историю переписать) историю ко всем героям доты 2 (рерайт под 100% уникальности);

- Взять из игры описание умений, артефактов и наполнить сайт ими (т.е. написать в текстовой форме, никакого программирования и т.п.);

- Переделать текст дополнительных страниц под Дота 2 (рерайт под 100% уникальности);

- Скачать все картинки по героям и их умениям, артефактам, рунам, нейтральным существам и т.д. и передать мне;

- Все картинки должны иметь логичные название. Т.е. соответствовать названию героев, а если умение, то название героя_название умения, названию артефактов в латинеце;

Картинки и описание (описание копипастится) брать отсюда: http://www.dota2.com/heroes/ но проверять по игре.

Историю тоже можно оттуда переводить под рерайт 100% (примерный объем истории героя 1000-1500 символов)

Вид редактора показан в прикрепленных скринах.

Цена 6000р.

Предлагайте срок, а также напишите опыт в игру Dota и Dota 2