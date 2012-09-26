Требуется постоянный качественный рерайт новостей для сайта, иногда статей. До 5 штук в день. Статьи и новости на тему недвижимости, ремонта и строительства. Требуется ответственный работник! Срочно! Обязательно ...
Статьи "Истории успеха"
Добрый день всем Исполнителям.
Меня интересуют статьи размером 2000–3000 збп.
Статьи должны быть уникальными.
Что мне нужно?
— Это может быть история о том, как ваш друг заработал миллион и стал президентов;
— Это может быть история о том, как вы хотели себе в 15 лет купил велосипед, и 10 лет откладывали на него;
— Или же как вы хотели в кратчайшие сроки купить iPhone, и устроились на 5 работ;
— Можете рассказывать о том, как вы хотели стать дизайнером или же создать свой сайт, и как вы к этому пришли;
— Или у вас была отличная вакансия, но вас не приняли потому что вы не знали C++, и вот вы выучили программу, и теперь работаете на любимом месте.
Как вы видите, ограничений нет, важно что бы у вас была Любая цель, и история как вы её достигли.
— В тексте обязательно должны быть Фамилия Имя (можно заменять на данные друзей, если стесняетесь) и даты, что бы люди читая, понимали временной период.
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Оплата: 1$/1000збп.
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