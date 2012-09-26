Статьи "Истории успеха"

Добрый день всем Исполнителям.

Меня интересуют статьи размером 2000–3000 збп.

Статьи должны быть уникальными.

Что мне нужно?

— Это может быть история о том, как ваш друг заработал миллион и стал президентов;

— Это может быть история о том, как вы хотели себе в 15 лет купил велосипед, и 10 лет откладывали на него;

— Или же как вы хотели в кратчайшие сроки купить iPhone, и устроились на 5 работ;

— Можете рассказывать о том, как вы хотели стать дизайнером или же создать свой сайт, и как вы к этому пришли;

— Или у вас была отличная вакансия, но вас не приняли потому что вы не знали C++, и вот вы выучили программу, и теперь работаете на любимом месте.

Как вы видите, ограничений нет, важно что бы у вас была Любая цель, и история как вы её достигли.

— В тексте обязательно должны быть Фамилия Имя (можно заменять на данные друзей, если стесняетесь) и даты, что бы люди читая, понимали временной период.

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Оплата: 1$/1000збп.