Копирайтер, отлично разбирающийся в автотематике

Удаленная работа с крупным издательством автомобильной тематики.

Требуется контент-менеджер или копирайтер.

Задача: создавать полезные и интересные статьи на основе нескольких автомобильных отзывов.

Оплата $10 за статью.

Способы оплаты: электронные деньги (webmoney, yandex money).

Объем работы в день: 1–2 статьи. От 2200 символов.

Важно: нужен очень качественный специалист за достойную оплату.

Тестове задание:

В качестве тестового задания, напишите, пожалуйста, статью-отзыв на любой конкретный автомобиль (с указанием года модели).

Важно:

Отзыв должен быть структурированным. Т.е. состоять из 6-ти пунктов:

1) Покупка авто (особенности если есть);

2) Внешний вид;

3) Салон;

4) Двигатель;

5) Ходовые качества;

6) Вывод. Анализ плюсов и минусов автомобиля.

В отзыве можно использовать небольшие цитаты автовладельцев. При этом уникальность текста должна быть не ниже 80 процентов по адвего.

В конце отзыва должна быть ваша оценка автомобиля по 5-ти бальной шкале каждого из 5-ти пунктов.

Цель: отзыв должен быть максимально полезным и максимально объективным. Нужно писать про плюсы и минусы автомобиля. Желательно делать акцент на минусах.