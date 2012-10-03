Тексты по фотоуслугам на сайт

Пишите сроки

для сайта premiumfoto.ru

оплата 2 у.е. за 1000 символов.

текст не должен быть спамным, ключевые слова по 1 разу достаточно употребить. Не надо в статье писать 100 раз «фото».

Тексты должны быть от лица фирмы— т.е. продающие, а не просто вода какая то. На каждый текст 2–3 подзаголовка, характеризующих часть текста.

Желательно в некоторых статьях использовать перечисления. Важно! когда присылаете тексты - то указывайте ссылки, котоорые я писал,

чтобы было легче ориентироваться.

1) http://premiumfoto.ru/pechat-na-xolste/ - дописать 700 символов, слова - печать фото на холсте, печать фотографий на холсте, изображений на холсте, цена

2) http://premiumfoto.ru/cifrovye-fotografii/ - сюда дописать под третью таблицу текст на 1200 символов, слова -

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3) http://premiumfoto.ru/fotokalendari/ - сюда 1300 символов вниз, под картинку с календарями, слова -

фотокалендари на заказ, изготовление фотокалендарей, заказать фотокалендарь, на заказ

4) 2000 символов (страница аналогична http://premiumfoto.ru/fotokalendari/ - но не нужен просто рерайт, это для ориентировки)

слова - печать фотокалендарей, печать календарей на заказ, цена

5) 2000 символов - календарь 2013 печать печать календарей на 2013 год фотокалендарь на 2013 год

6) нужен полный рерайт страниц:

http://premiumfoto.ru/glossarij/

http://premiumfoto.ru/videomontazh/

http://premiumfoto.ru/trebovaniya-k-fajlam/

http://premiumfoto.ru/trebovaniya-k-foto-na-osnovnye-dokumenty/

http://premiumfoto.ru/news/nakatka-na-penokarton/

http://premiumfoto.ru/news/solventnaya-pechat/

http://premiumfoto.ru/trebovaniya-k-fotosyomke-na-dokumenty/

http://premiumfoto.ru/zhemchuzhnaya-bumaga/

http://premiumfoto.ru/alyuminievyj-profil/

http://premiumfoto.ru/news/ocifrovka-video/

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http://premiumfoto.ru/news/fotooboi/

http://premiumfoto.ru/opisanie-oborudovaniya/

http://premiumfoto.ru/news/8-marta-den-zhenshhin-vesny-i-krasoty/

7) сюда - http://premiumfoto.ru/trebovaniya-k-foto-na-vizy/ , надо дописать 500 символов по теме страницы - вниз, под таблицу.

8) текст для новой страницы (матриал для основы - http://premiumfoto.ru/fotokalendari/ и icalendar.ru) - 2000 символов, слова - перекидной настольный календарь,

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9) текст для новой страницы (матриал для основы - http://premiumfoto.ru/fotokalendari/ и icalendar.ru) - 2000 символов, слова -

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