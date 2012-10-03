Необходимо сделать рерайт описаний различных организаций (торговые центры, рестораны, кафе, туристические компании, развлекательные центры и др) с их официальных сайтов. Работы много, возможно долговоременное сотрудничество. Оплата — меньше 1 долл за 1 000 символов бп.
Тексты по фотоуслугам на сайт
Пишите сроки
для сайта premiumfoto.ru
оплата 2 у.е. за 1000 символов.
текст не должен быть спамным, ключевые слова по 1 разу достаточно употребить. Не надо в статье писать 100 раз «фото».
Тексты должны быть от лица фирмы— т.е. продающие, а не просто вода какая то. На каждый текст 2–3 подзаголовка, характеризующих часть текста.
Желательно в некоторых статьях использовать перечисления. Важно! когда присылаете тексты - то указывайте ссылки, котоорые я писал,
чтобы было легче ориентироваться.
1) http://premiumfoto.ru/pechat-na-xolste/ - дописать 700 символов, слова - печать фото на холсте, печать фотографий на холсте, изображений на холсте, цена
2) http://premiumfoto.ru/cifrovye-fotografii/ - сюда дописать под третью таблицу текст на 1200 символов, слова -
печать фотографий, фото, печать фотографий в москве, фото в москве, заказ печати фотографий, заказ фото печати ,заказать
3) http://premiumfoto.ru/fotokalendari/ - сюда 1300 символов вниз, под картинку с календарями, слова -
фотокалендари на заказ, изготовление фотокалендарей, заказать фотокалендарь, на заказ
4) 2000 символов (страница аналогична http://premiumfoto.ru/fotokalendari/ - но не нужен просто рерайт, это для ориентировки)
слова - печать фотокалендарей, печать календарей на заказ, цена
5) 2000 символов - календарь 2013 печать печать календарей на 2013 год фотокалендарь на 2013 год
6) нужен полный рерайт страниц:
http://premiumfoto.ru/glossarij/
http://premiumfoto.ru/videomontazh/
http://premiumfoto.ru/trebovaniya-k-fajlam/
http://premiumfoto.ru/trebovaniya-k-foto-na-osnovnye-dokumenty/
http://premiumfoto.ru/news/nakatka-na-penokarton/
http://premiumfoto.ru/news/solventnaya-pechat/
http://premiumfoto.ru/trebovaniya-k-fotosyomke-na-dokumenty/
http://premiumfoto.ru/zhemchuzhnaya-bumaga/
http://premiumfoto.ru/alyuminievyj-profil/
http://premiumfoto.ru/news/ocifrovka-video/
http://premiumfoto.ru/soputstvuyushhie-tovary/
http://premiumfoto.ru/prajs-na-ocifrovku-video/
http://premiumfoto.ru/idei-oformleniya-v-baget/
http://premiumfoto.ru/zamer-i-montazh-fotozhalyuzej/
http://premiumfoto.ru/sovety-po-vyboru-bageta/
http://premiumfoto.ru/news/fotooboi/
http://premiumfoto.ru/opisanie-oborudovaniya/
http://premiumfoto.ru/news/8-marta-den-zhenshhin-vesny-i-krasoty/
7) сюда - http://premiumfoto.ru/trebovaniya-k-foto-na-vizy/ , надо дописать 500 символов по теме страницы - вниз, под таблицу.
8) текст для новой страницы (матриал для основы - http://premiumfoto.ru/fotokalendari/ и icalendar.ru) - 2000 символов, слова - перекидной настольный календарь,
2013 год, 2014 год, настенный, купить, печать перекидных календарей, цена, изготовление
9) текст для новой страницы (матриал для основы - http://premiumfoto.ru/fotokalendari/ и icalendar.ru) - 2000 символов, слова -
печать календарей с фото , 2013 , сделать календарь с фото, календарь на заказ с фото, со своим фото, фото календари детские
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Развернутый FAQ обзор каждого магазина в отдельности. На данный момент интересует два обзора китайских магазинов BIC и tinydeal. План статьи (как она должна выглядеть) я дам. Статья должна быть со ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Надо написать тексты для сайта магазина футболок. Общее количество текстов - 14, суммарный объем знаков - 10000. ТЗ в приложении. Требования: 1) Текст должен ...Завершен13 лет назад
- $50
Написание текстов для магазина детской одежды категорию выбирайте копирайтинг.Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Ищем исполнителя для ПОСТОЯННОГО сотрудничества. Необходимо сделать описание сайтов, (около 250 зн. б.п. для каждого сайта + придумать ключевые слова, около 150 зн.б.п.), исходя из тематик сайтов: promk.net battleborne.com lineageradio.com ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуются ~20 статей тематики: - регистрация предприятий (ип, ооо, ...) - ликвидация предприятий - юридические услуги (налоговые споры, сопровождение налоговых проверок, представительство в суде, ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $15
Нужны «реальные истории из жизни» в стиле сайтов zadolba.li или ispovedi.com . Объем текста: 1500-2500 с учетом пробелов, но важно не количество символов, а интересная оригинальная история. Темы любые, кроме эротики и запрещенных законодательством, обязательно ...Завершен13 лет назад
Требования к текстам: Тексты будут размещаться в бирже миралинкс, посему если они не будут проходить модерацию, то будут отправлятся на доработку с соответсвующими указаниями. Пока будет большая пачка текстов на 2-е ссылки. Основные ...Завершен13 лет назад
Доброго времени суток, друзья! К сожалению, мой предыдущий исполнитель безнадежно пропал в дебрях Инета, поставив меня перед необходимостью вновь публиковать проект. Итак, требуется закончить перевод инструкции для мультиварки с корейского на русский. ...Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется контент-менеджер (рерайтер) на фрилансе. Необходимо заполнять описания к товарам для интернет-магазина http://protoria.ua В каждой товарной карточке нужно заполнить: краткое описание — несколько строк + полное описание(от 500 до 2500 символов. ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад