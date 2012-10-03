Тексты по фотоуслугам на сайт

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Завершен4 заявки147 просмотров

Пишите сроки

для сайта premiumfoto.ru

оплата 2 у.е. за 1000 символов.

текст не должен быть спамным, ключевые слова по 1 разу достаточно употребить. Не надо в статье писать 100 раз «фото».

Тексты должны быть от лица фирмы— т.е. продающие, а не просто вода какая то. На каждый текст 2–3 подзаголовка, характеризующих часть текста.

Желательно в некоторых статьях использовать перечисления. Важно! когда присылаете тексты - то указывайте ссылки, котоорые я писал,

чтобы было легче ориентироваться.

1) http://premiumfoto.ru/pechat-na-xolste/ - дописать 700 символов, слова - печать фото на холсте, печать фотографий на холсте, изображений на холсте, цена

2) http://premiumfoto.ru/cifrovye-fotografii/ - сюда дописать под третью таблицу текст на 1200 символов, слова -

печать фотографий, фото, печать фотографий в москве, фото в москве, заказ печати фотографий, заказ фото печати ,заказать

3) http://premiumfoto.ru/fotokalendari/ - сюда 1300 символов вниз, под картинку с календарями, слова -

фотокалендари на заказ, изготовление фотокалендарей, заказать фотокалендарь, на заказ

4) 2000 символов (страница аналогична http://premiumfoto.ru/fotokalendari/ - но не нужен просто рерайт, это для ориентировки)

слова - печать фотокалендарей, печать календарей на заказ, цена

5) 2000 символов - календарь 2013 печать печать календарей на 2013 год фотокалендарь на 2013 год

6) нужен полный рерайт страниц:

http://premiumfoto.ru/glossarij/

http://premiumfoto.ru/videomontazh/

http://premiumfoto.ru/trebovaniya-k-fajlam/

http://premiumfoto.ru/trebovaniya-k-foto-na-osnovnye-dokumenty/

http://premiumfoto.ru/news/nakatka-na-penokarton/

http://premiumfoto.ru/news/solventnaya-pechat/

http://premiumfoto.ru/trebovaniya-k-fotosyomke-na-dokumenty/

http://premiumfoto.ru/zhemchuzhnaya-bumaga/

http://premiumfoto.ru/alyuminievyj-profil/

http://premiumfoto.ru/news/ocifrovka-video/

http://premiumfoto.ru/soputstvuyushhie-tovary/

http://premiumfoto.ru/prajs-na-ocifrovku-video/

http://premiumfoto.ru/idei-oformleniya-v-baget/

http://premiumfoto.ru/zamer-i-montazh-fotozhalyuzej/

http://premiumfoto.ru/sovety-po-vyboru-bageta/

http://premiumfoto.ru/news/fotooboi/

http://premiumfoto.ru/opisanie-oborudovaniya/

http://premiumfoto.ru/news/8-marta-den-zhenshhin-vesny-i-krasoty/

7) сюда - http://premiumfoto.ru/trebovaniya-k-foto-na-vizy/ , надо дописать 500 символов по теме страницы - вниз, под таблицу.

8) текст для новой страницы (матриал для основы - http://premiumfoto.ru/fotokalendari/ и icalendar.ru) - 2000 символов, слова - перекидной настольный календарь,

2013 год, 2014 год, настенный, купить, печать перекидных календарей, цена, изготовление

9) текст для новой страницы (матриал для основы - http://premiumfoto.ru/fotokalendari/ и icalendar.ru) - 2000 символов, слова -

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13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$20
5 дней
Ольга - отличный копирайтер. Пишет как надо. Присылает все аккуратно, с ссылками. Все замечания учла. Спасибо! Буду с ней работать.
Только положительные впечатления от сотрудничества. ТЗ четкое, тема интересная, оплата моментальная. Спасибо!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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