Требуется контент-менеджер (рерайтер) на фрилансе.

Необходимо заполнять описания к товарам для интернет-магазина http://protoria.ua

В каждой товарной карточке нужно заполнить: краткое описание — несколько строк + полное описание(от 500 до 2500 символов. В зависимости от товара ) + таблицу с характеристиками + картинки (1-5 шт)

Важно: уникальность текста должна составлять минимум 70%

Цена за карточку товара: от 13 до 20 грн.(в зависимости от товара).

Оплата производится по принципу – постоплаты. Т.е. после описания и проверки товара.

Варианты оплаты:

- Наличными (если фрилансер находится территориально в Киеве)

- На банковскую карточку

Подробности по телефону: 068 278 37 07 или e-mail: [email protected]