Требуется автор для работы в мужском журнале

Требуется автор статей для постоянной работы в мужском журнале.

Тематика: техника (автомобили, смартфоны и тд.).

Необходимо выполнять 5-7 статей в неделю.

Средний объем 2000-4000 символов (без пробелов).

Оплата $25-35 за статью (в зависимости от сложности).

Обязательное требование – наличие собственного автомобиля. (т.к. некоторые статьи будут про авто).

В качестве тестового задания, напишите, пожалуйста, статью про покупку своего автомобиля (почему выбрали именно эту модель, какие были еще варианты, довольны ли покупкой, как выгоднее его купить и тд).

Пишите, пожалуйста, в личку.