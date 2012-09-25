Требуется автор для работы в мужском журнале

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок305 просмотров

Требуется автор статей для постоянной работы в мужском журнале.

Тематика: техника (автомобили, смартфоны и тд.).

Необходимо выполнять 5-7 статей в неделю.

Средний объем 2000-4000 символов (без пробелов).

Оплата $25-35 за статью (в зависимости от сложности).

Обязательное требование – наличие собственного автомобиля. (т.к. некоторые статьи будут про авто).

В качестве тестового задания, напишите, пожалуйста, статью про покупку своего автомобиля (почему выбрали именно эту модель, какие были еще варианты, довольны ли покупкой, как выгоднее его купить и тд).

Пишите, пожалуйста, в личку.

13 лет назад
hrburda
Кирилл 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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