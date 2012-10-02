hrburda

Кирилл hrburda

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статьи о своем автомобиле

    Требуются автовладельцы для написания статей Задача: писать статьи о своем автомобиле. Темы статей выбираете вы. Объем статей также произвольный (примерно 1500-2500 символов). Главное – писать о том, в чем вы разбираетесь. Оплата за каждую статью – ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется wordpress-шаблон

    $250

    Требуется wordpress-специалист для создания шаблона. Задача: сделать шаблон, с возможностью регистрации и реализацией некоторых интерактивных элементов. Бюджет: 2000-3000 wmr (по договоренности) Пришлите, пожалуйста, в личку примеры ваших лучших работ (на wordpress).

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется автор для работы в мужском журнале

    $1000

    Требуется автор статей для постоянной работы в мужском журнале. Тематика: техника (автомобили, смартфоны и тд.). Необходимо выполнять 5-7 статей в неделю. Средний объем 2000-4000 символов (без пробелов). Оплата $25-35 за статью (в зависимости от сложности). ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад