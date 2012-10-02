Требуются автовладельцы для написания статей Задача: писать статьи о своем автомобиле. Темы статей выбираете вы. Объем статей также произвольный (примерно 1500-2500 символов). Главное – писать о том, в чем вы разбираетесь. Оплата за каждую статью – ...