Требуются автовладельцы для написания статей Задача: писать статьи о своем автомобиле. Темы статей выбираете вы. Объем статей также произвольный (примерно 1500-2500 символов). Главное – писать о том, в чем вы разбираетесь. Оплата за каждую статью – ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется wordpress-специалист для создания шаблона. Задача: сделать шаблон, с возможностью регистрации и реализацией некоторых интерактивных элементов. Бюджет: 2000-3000 wmr (по договоренности) Пришлите, пожалуйста, в личку примеры ваших лучших работ (на wordpress).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужен профессиональный дизайнер для работы над сайтом ostrovok.ru. Пишите, пожалуйста, в личку.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется автор статей для постоянной работы в мужском журнале. Тематика: техника (автомобили, смартфоны и тд.). Необходимо выполнять 5-7 статей в неделю. Средний объем 2000-4000 символов (без пробелов). Оплата $25-35 за статью (в зависимости от сложности). ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад